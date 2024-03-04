«Арсенал» забил 300 голов в 161 матче АПЛ при Артете – четвёртый показатель в истории

Лондонский «Арсенал» преодолел отметку в 300 забитых голов под руководством Микеля Артеты.

«Канониры» не оставляют шансов «Шеффилд Юнайтед» в сегодняшнем матче Премьер-лиги: в ворота «клинков» влетело четыре безответных мяча уже к 25-й минуте встречи. По данным Opta, «Арсенал» достиг показателя в 300 голов при Артете в АПЛ – это произошло в 161-м матче под руководством испанца. Только Хосеп Гвардиола (120), Юрген Клопп (142) и Мануэль Пеллегрини добирались до отметки в 300 мячей при меньшем количестве игр.

Следить за матчем «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.