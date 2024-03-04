Многие в «Манчестер Юнайтед» считают, что Эрик тен Хаг проводит последние месяцы на посту главного тренера команды.

Недавнее поражение в манчестерском дерби (1:3) при не самой убедительной игре заставило общественность вновь заговорить о вероятной тренерской перестановке в стане «красных дьяволов». Согласно сведениям журналиста Криса Уилера, игроки «Манчестер Юнайтед» всё больше сомневаются в том, что тен Хаг продолжит работу в следующем сезоне.

Нидерландский специалист по-прежнему пользуется поддержкой в раздевалке, но многие в команде считают, что новые владельцы клуба предпочтут расстаться с наставником после завершения сезона.