Анри оценил нынешний уровень «Арсенала»

Известный французский экс-нападающий Тьерри Анри поделился мнением о выступлении лондонского «Арсенала» в текущем сезоне.

По мнению легенды «канониров», команда Микеля Артеты достойна всяческих похвал, несмотря на поражение от «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Я взволнован. Команда забивает голы, не пропускает, отлично защищается. Меня немного обеспокоила игра с «Порту», где всё было не так здорово, но не стоит делать из этого серьёзных выводов. Говорить будет тот, кто в итоге получит трофей», – заявил Анри, выступая на Sky Sports.

Сегодня «Арсенал» проведёт матч Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед», а ответная встреча с «Порту» состоится 12 марта.