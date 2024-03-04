Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анри оценил нынешний уровень «Арсенала»

04 Марта 2024 • 22:26 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Арсенал
1 18.00 X 8.00 2 1.17
Через 0 ч. 20 мин.

Известный французский экс-нападающий Тьерри Анри поделился мнением о выступлении лондонского «Арсенала» в текущем сезоне.

По мнению легенды «канониров», команда Микеля Артеты достойна всяческих похвал, несмотря на поражение от «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Я взволнован. Команда забивает голы, не пропускает, отлично защищается. Меня немного обеспокоила игра с «Порту», где всё было не так здорово, но не стоит делать из этого серьёзных выводов. Говорить будет тот, кто в итоге получит трофей», – заявил Анри, выступая на Sky Sports.

Сегодня «Арсенал» проведёт матч Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед», а ответная встреча с «Порту» состоится 12 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Порту Арсенал Лондон Тьерри Анри ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Марта
22:26
Анри оценил нынешний уровень «Арсенала»
14:39
Артета — о «Шеффилд Юнайтед»: «Это будет тяжёлый матч для «Арсенала»
13:01
Актуальная ставка и прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал чемпионата Англии — 4 марта 2024
02:20
Шеффилд Юнайтед - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Марта
22:15
Бесплатный прогноз и ставка на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал АПЛ — 4 марта 2024
02 Марта
22:19
Бен Уайт оценил шансы «Арсенала» на чемпионство
01 Марта
23:34
Четыре топ-клуба АПЛ готовы побороться с «Атлетико» за Сантьяго Хименеса
29 Февраля
16:43
​«Арсенал» принял решение по Жоржиньо
01:11
Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы 1
28 Февраля
20:54
Агент Жоржиньо назвал клубы Серии А, в которые может перейти игрок
15:27
Тимбер возобновил тренировки с «Арсеналом»
11:42
«Арсенал» рассматривает четырёх кандидатов на позицию форварда
02:41
«Арсенал» намерен усилить три позиции грядущим летом
27 Февраля
13:05
«Бавария» поспорит с двумя английскими топ-клубами за Пальинью
11:20
Невеш: «Я был близок к переходу в три клуба, но все варианты сорвались»
26 Февраля
13:00
«Арсенал» нацелился на форварда «Брайтона» 1
12:24
«Ювентус» требует 60 миллионов евро за трансферную цель «Арсенала» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Судья объяснил скандальное удаление Беллингема «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.03.24 в 23:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Арсенал Арсенал
13.00 5.60 1.22
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Марта
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:26 · Англия. Премьер-лига
Анри оценил нынешний уровень «Арсенала»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг стал ближе к переходу в топ-клуб Серии А
20:31 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» высоко оценивают работу де Дзерби, но приоритет — Хаби Алонсо слухи
19:52 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг по одному показателю является лучшим тренером в истории «Манчестер Юнайтед» 1
19:19 · Англия. Премьер-лига
​«Фиорентина» обеспокоена ситуацией Амрабата
18:55 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» продвинулся в переговорах с Жоэлинтоном
16:56 · Англия. Премьер-лига
Шансы на уход Тони в топ-клуб АПЛ увеличиваются
16:51 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» нацелился на форварда «Барселоны»
16:40 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» готов продать форварда за 50 млн евро
15:36 · Англия. Премьер-лига
Руни нашёл себе новую работу
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: Между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» нет пропасти 2
14:46 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, когда Парти вернётся на поле
14:39 · Англия. Премьер-лига
Артета — о «Шеффилд Юнайтед»: «Это будет тяжёлый матч для «Арсенала»
14:36 · Англия. Премьер-лига
Тухель считает, что у него остались незавершённые дела в АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем