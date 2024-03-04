Хёйбьерг стал ближе к переходу в топ-клуб Серии А

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг рассчитывает сменить клуб в летнее трансферное окно.

Датчанин не слишком доволен своим положением в команде Анге Постекоглу, однако «шпоры» отказались отпускать хавбека по ходу сезона. Переход может состояться грядущим летом, и футболист уже предпринял определённые шаги в данном направлении: как информирует Football Italia, Хёйбьерг подписал контракт с итальянским агентством, что повышает шансы на его переход в клуб Серии А. Основным претендентом на 28-летнего игрока считается «Ювентус», ведущий поиски замены дисквалифицированному Полю Погба.

Трансферная стоимость Пьера-Эмиля Хёйбьерга, по оценке Transfermarkt, составляет 28 млн евро. Контракт полузащитника действует до 2025 года.