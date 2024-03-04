Тен Хаг по одному показателю является лучшим тренером в истории «Манчестер Юнайтед»

В Англии назвали 10 лучших наставников «Манчестер Юнайтед» по проценту побед во всех матчах за историю клуба.

Таким образом, на первом месте оказался нынешний рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Нидерландский специалист выиграл 60% своих встреч из 100 матчей, передаёт The Sun.

Далее с 59,7% располагается сэр Алекс Фергюсон, тренировавший команду на протяжении 1500 игр.

Тройку лучших замыкает португальский наставник Жозе Моуринью. У него 58,3% побед в 144 встречах.

Добавим, что после 27 туров в чемпионате Англии манкунианцы располагаются на шестой строчке. Коллектив тен Хага заработал 44 балла.