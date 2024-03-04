​«Фиорентина» обеспокоена ситуацией Амрабата

В «Фиорентине» обеспокоены ситуацией полузащитника Софьяна Амрабата, выступающего за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Italia, беспокойство итальянского клуба вызвано снижением трансферной стоимости 27-летнего марокканца.

Стоит сказать, что в 2023 году в Премьер-лиге Амрабат провёл на футбольном поле чуть более десяти минут. Всего в этом сезоне полузащитник поучаствовал в 21 матче «Манчестер Юнайтед». Результативными действиями марокканец не отмечался.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.