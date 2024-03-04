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​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за звёздным форвардом – ценник превышает 100 млн евро

04 Марта 2024 • 18:00 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» назревает перестройка состава. Как сообщает Independent, гранд Английской премьер-лиги включился в гонку за звёздным форвардом Виктором Осимхеном из «Наполи».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Осимхена в 110 миллионов евро. При этом «Наполи» будет требовать за нигерийца более высокую сумму.

Отмечается, что борьбе за подписание Осимхена «Манчестер Юнайтед» столкнётся с серьёзной конкуренцией. Видеть форварда в своих рядах хотят «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ».

Напомним, что недавно Джим Рэтклифф выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед». Миллиардер настроен вернуть клуб на топ-уровень в Англии и Европе.

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