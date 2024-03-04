Шансы на уход Тони в топ-клуб АПЛ увеличиваются

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони в летнее трансферное окно может пойти на повышение. Как сообщает Football London, борющиеся за футболиста «Арсенал» и «Челси» получили серьёзный импульс, поскольку «Брентфорд» может подписать Джона Сарджента из «Норвича». То есть можно говорить о том, что «пчёлы» уже ищут для Тони замену, понимая, что удержать лидер атак летом будет трудно.

В январе истёк срок дисквалификации Тони за нарушение правил о ставках. С тех пор нападающий провёл восемь матчей, в которых забил четыре гола.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Айвена Тони в 35 миллионов евро.