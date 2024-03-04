​«Арсенал» нацелился на форварда «Барселоны»

«Арсенал» изучает возможности усиления своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает Fichajes, лондонскому клубу интересен нападающий Ферран Торрес из «Барселоны». «Канониры» могут попытаться подписать 24-летнего футболиста в ближайшее межсезонье.

Ранее Ферран Торрес уже провёл период в Англии, выступая за «Манчестер Сити».

В сезоне 2023/2024 Ферран Торрес поучаствовал в 32 матчах «Барселоны». Нападающий записал на свой счёт 11 голов и четыре результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Торреса в 35 миллионов евро.