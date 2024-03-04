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​«Арсенал» готов продать форварда за 50 млн евро

04 Марта 2024 • 16:40 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий Эдди Нкетиа может покинуть «Арсенал». Как сообщает Fichajes, лондонский клуб будет готов продать игрока в межсезонье. При этом «канониры» хотят заработать на этом трансфере 50 миллионов евро – весьма серьёзный ценник.

В сезоне 2023/2024 Эдди Нкетиа поучаствовал в 32 матчах «Арсенала». В них 24-летний нападающий записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров.

В понедельник вечером «Арсенал» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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