Руни нашёл себе новую работу

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни стал футбольным экспертом на TNT Sports. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 38-летний Руни, который ранее был уволен с поста главного тренера «Бирмингема», решил погрузиться в футбольную аналитику.

Отмечается, что ранее Руни появился на BBC, где участвовал в разборе победы «Манчестер Юнайтед» над «Ноттингем Форест» (1:0) в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Напомним, Руни возглавлял «Бирмингем», выступающий в Чемпионшипе, с октября 2023 по январь 2024 года. Ранее англичанин работал в «Ди Си Юнайтед» и «Дерби Каунти».