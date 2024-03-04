​Тен Хаг: Между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» нет пропасти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Манчестер Сити» (1:3) ответил на вопрос, показало ли дерби пропасть между командами, если говорить о классе.

«Нет, я так не думаю, совершенно нет. У нас много проблем из-за травм, но, тем не менее, мы имели возможность [набрать очки]. Разрыв между нами и «Манчестер Сити» небольшой. Мы могли забить второй гол…

Мы можем быть конкурентоспособными, и мы показывали это в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити». На данный момент они впереди нас, но не забывайте, что они являются лучшей командой в мире», - сказал тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.