Артета рассказал, когда Парти вернётся на поле

Главный тренер «Арсенала» поделился информацией о состоянии полузащитника команды Томаса Парти.

Напомним, 30-летний футболист пропустил пять месяцев из-за серьезной травмы.

— Томас провел тренировку перед последней игрой, а сейчас провел еще две тренировки подряд, так что в понедельник он должен быть в составе, — цитирует Артету пресс-служба «канониров».

В текущем сезоне Парти появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Сегодня, 4 марта, «Арсенал» проведет гостевой поединок против «Шеффилд Юнайтед» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Начало матча запланировано на 23:00 по столичному времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.