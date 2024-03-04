Артета — о «Шеффилд Юнайтед»: «Это будет тяжёлый матч для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче против «Шеффилд Юнайтед».

— Мы разбираем сильные и слабые стороны каждой команды. Я хорошо знаком с «Шеффилд Юнайтед». Говорю вам, это будет действительно тяжелый матч для нас, — приводит слова Артеты пресс-служба лондонцев.

Матч 27-го тура Английской премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом» состоится сегодня, 4 марта. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 23:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.