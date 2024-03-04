​Журналист противопоставил Рэшфорда звёздам «Манчестер Сити»

В воскресенье в Премьер-лиге Англии встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» быстро повели в счёте благодаря красивому голу Маркуса Рэшфорда, однако «горожане» в итоге добились победы со счётом 3:1.

Журналист Daily Mail Крис Уиллер раскритиковал Рэшфорда после игры.

«Такие игроки, как Фил Фоден и Эрлинг Холанн, реализуют свой потенциал, а Рэшфорд, честно говоря, нет», - написал Уиллер.

«Мы отметили уже восьмую годовщину прорыва Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед». Но по-прежнему кажется, что он способен давать гораздо больше», - отметил журналист.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 9 марта, - против «Эвертона».

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