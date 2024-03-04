Холанн: «Манчестер - синий»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн коротко высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» в поединке 27-го тура чемпионата Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счетом 3:1.

«Манчестер – синий», - оставил сообщение норвежский бомбардир в своих социальных сетях.

В прошедшей встрече Холанн отметился забитым мячом в конце второго тайма.

По итогам 27 туров Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 62 балла и занимает второе место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 44 очками находится на шестой строчке.

Гвардиола высказал мнение о невероятном промахе Холанна