Каземиро: «У новых владельцев очень амбициозные планы»

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился ожиданиями от деятельности новых владельцев во главе с сэром Джимом Рэтклиффом.

«У новых владельцев очень амбициозные планы. Я надеюсь, что они помогут команде расти. Очень важно, чтобы во главе клуба находились люди со стремлением к успеху», – цитирует Каземиро итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона, так как главный тренер Эрик тен Хаг недоволен выступлениями 32-летнего полузащитника.

Отметим, что действующий контракт Каземиро с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2026 года.