«Арсенал» и «Манчестер Сити» хотят купить итальянского таланта

Защитник «Фиорентины» Майкл Кайоде может сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу, рапортует Todofichajes.

По информации журналистов, в подписании футболиста заинтересованы два топ-клуба чемпионата Англии. В борьбе за игрока сойдутся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Оба гранда хотят усилиться этим футболистом перед стартом следующего сезона.

19-летний латераль связан контрактными обязательствами с флорентийским клубом до середины 2028 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Кайоде провел 18 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.