«Ливерпуль» принял решение по Луису Диасу

Нападающий Луис Диас может уйти из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно при выполнении покупателем определенного условия. Об этом сообщается на страницах The Sun.

Как информирует источник, руководство мерсисайдского гранда примет решение расстаться с колумбийцем в том случае, если за его трансфер предложат 100 миллионов евро. В противном случае форвард продолжит свои выступления за команду из Ливерпуля.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 27-летний нападающий сыграл 26 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.