Луис Суарес оценил уровень Нуньеса

Известный уругвайский нападающий Луис Суарес, ныне выступающий в МЛС за «Интер Майами», поделился мнением о форварде «Ливерпуля» Дарвине Нуньесе.

«Я видел победный мяч Дарвина в последнем матче. Очень рад за «Ливерпуль» и Нуньеса. Сейчас он является одним из лучших нападающих мирового футбола», - цитирует Луиса портал Goal.com.

В текущем сезоне Нуньес поучаствовал в 38 поединках «Ливерпуля» во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2028 года. По итогам 27 туров «красные» лидируют в АПЛ.