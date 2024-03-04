Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг не смог добиться большого успеха в «Манчестер Юнайтед». В прессе все чаще появляются слухи о возможной отставке тренера по завершении нынешнего сезона.

По данным портала Tribal Football, на тен Хага уже появился первый претендент. В подписании наставника заинтересован его бывший клуб – амстердамский «Аякс». Нидерландцы предпримут попытку вернуть Эрика грядущим летом.

54-летний специалист возглавлял «Аякс» с 2017 по 2022 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Нидерландов.

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