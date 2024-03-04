Фернандеш: «Каждое поражение наносит ущерб «Манчестер Юнайтед»

В рамках 27-го тура чемпионата Англии состоялось дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой «горожан» со счетом 3:1. Об этом матче высказался полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш.

«Каждая неудача наносит ущерб команде. Мы знаем, к чему стремится «Манчестер Юнайтед». В этом матче нам не удалось добиться победы, но впереди еще долгий путь. Все в наших руках, ведь конкуренты еще будут терять очки», - передает слова португальца пресс-служба манкунианцев.

По итогам 27 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице.