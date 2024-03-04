Гари Невилл: «Арсенал» и «Ливерпуль» должны победить «Манчестер Сити», если хотят титул»

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» нужно сбросить с вершины. Конкурентам нужно побеждать команду Гвардиолы в личных матчах, а не рассчитывать на то, что «горожане» потеряют очки в других поединках. «Арсенал» и «Ливерпуль» должны победить «Сити», если хотят претендовать на титул», - передает слова эксперта Evening Standard.

«Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге, опережая «Манчестер Сити» на одно очко. «Арсенал» отстает на пять баллов, но имеет игру в запасе.