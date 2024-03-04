Холанн стал рекордсменом «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметился голом во вчерашнем поединке против «Манчестер Юнайтед» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Дерби завершилось победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:1.

Как сообщает Squawka, норвежский бомбардир совершил больше всего голевых действий среди игроков «горожан» в матчах с «красными дьяволами» в истории АПЛ. Холанн принял участие в шести дерби Манчестера, отметившись шестью голами и тремя ассистами.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Эрлинг принял участие в 22 встречах. 23-летний скандинав отметился 18 забитыми мячами и пятью результативными передачами.