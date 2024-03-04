«Играли мужчины с детьми»: Рой Кин оценил дерби «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мыслями о вчерашнем дерби с «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» потерпели гостевое поражение со счетом 1:3.

«МЮ» уже потерпел 11 поражений в Премьер-лиге. Это пугающая статистика. В конце дерби была игра мужчин против детей. «Манчестер Юнайтед» с трудом держался, допускал ошибки. Могли пропустить еще больше – четыре или пять мячей», - передает слова ирландца BBC.

После 27 туров «Манчестер Юнайтед» с 44 баллами занимает шестое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» набрал 62 очка и находится на второй строчке в Премьер-лиге.