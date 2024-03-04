«Челси» и «Милан» хотят купить английского защитника

Защитник Арчи Браун, правами на которого владеет бельгийский «Гент», пользуется большим спросом на трансферном рынке. Об этом информируют журналисты The Guardian.

Как стало известно источнику, в услугах 21-летнего английского футболиста заинтересованы сразу несколько клубов. В борьбе за игрока сойдутся «Милан», туринский «Ювентус» и лондонский «Челси». Бельгийская сторона готова расстаться с игроком за 20 миллионов евро.

Браун играет за «Гент» с лета 2023 года. Контракт защитника рассчитан до середины 2027-го. В нынешнем сезоне Арчи принял участие в 29 поединках во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.