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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Манчестер Сити» должен побеждать в каждом матче»

04 Марта 2024 • 08:59 Комментировать

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

«В АПЛ все зависит от нас самих. Мы не можем повлиять на результаты «Ливерпуля» и «Арсенала», а также других команд. В первую очередь нам нужно следить за своей игрой. Мы должны побеждать в каждом следующем матче», - передает слова испанского специалиста BBC.

В рамках 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимал «Манчестер Юнайтед». Подопечные Гвардиолы одержали волевую победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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