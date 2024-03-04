Гвардиола высказал мнение о невероятном промахе Холанна

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру нападающего Эрлинга Холанна во вчерашнем матче 27-го тура Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». В первом тайме норвежец допустил невероятный промах с выгодной позиции.

«Холанн расстроился после этого промаха, я тоже огорчился. Хочу, чтобы он забивал по 4-5 голов за матч. Ему нужно забыть об этом эпизоде и двигаться дальше. Любой может промахнуться. После такого нужно улыбнуться и идти дальше. Именно так Эрлинг и поступил», - передает слова испанца Manchester Evening News.

Матч завершился волевой победой «горожан» со счетом 3:1. В концовке встречи Холанн все же отметился забитым мячом.