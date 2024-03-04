​Новый «Уимблдон» наконец-то отомстил старому «Уимблдону»

Болельщики со стажем наверняка помнят английский задорный клуб «Уимблдон», болельщики которого прослыли адскими хулиганами и сломали немало витрин в свое время. В 2002 году старый «Уимблдон» почил в бозе, его владельцы перенесли команду в Милтон-Кейнс, и теперь она называется «МК Донс».

Болельщики «Уимблдона» не выдержали случившегося, и в тот же год основали другой клуб, дав ему историческое название. Все эти годы они мечтали отлупить должным образом «сепаратистов».

И вот эта возможность представилась в матче второй английской лиги (четвертого по силе дивизиона английского футбола). Ронан Кёртиз забил гол на четвертой добавленной к стандартному времени матча минуте и принес «ФК Уимблдон» столь долгожданный успех.