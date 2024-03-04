Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Новый «Уимблдон» наконец-то отомстил старому «Уимблдону»

04 Марта 2024 • 05:00 Комментировать

Болельщики со стажем наверняка помнят английский задорный клуб «Уимблдон», болельщики которого прослыли адскими хулиганами и сломали немало витрин в свое время. В 2002 году старый «Уимблдон» почил в бозе, его владельцы перенесли команду в Милтон-Кейнс, и теперь она называется «МК Донс».

Болельщики «Уимблдона» не выдержали случившегося, и в тот же год основали другой клуб, дав ему историческое название. Все эти годы они мечтали отлупить должным образом «сепаратистов».

И вот эта возможность представилась в матче второй английской лиги (четвертого по силе дивизиона английского футбола). Ронан Кёртиз забил гол на четвертой добавленной к стандартному времени матча минуте и принес «ФК Уимблдон» столь долгожданный успех.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мк Донс Уимблдон
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ «Спартаку» запретили играть на «Лукойл Арене»
Спортивные новости
Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.03.24 в 23:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Арсенал Арсенал
13.00 5.60 1.22
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Марта
05:00 · Англия. Премьер-лига
​Новый «Уимблдон» наконец-то отомстил старому «Уимблдону»
01:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» впервые одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед»
03 Марта
23:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — о дерби с «Манчестер Юнайтед»: «Результат отражает нашу игру»
22:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Фоден — лучший игрок сезона
22:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы провели неплохой матч против «Манчестер Сити» 2
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» впервые за девять лет проиграл в АПЛ, ведя в счёте после первого тайма 2
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» впервые за 69 лет выиграл три домашних матча подряд в АПЛ у «Манчестер Юнайтед»
20:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлил уникальную серию до 59 матчей
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Холанн допустил невероятный промах в дерби с «Манчестер Юнайтед»
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху
18:33 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея
18:07 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» прервал безвыигрышную серию, одолев «Бёрнли»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 1
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Эксперты сравнили «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» после эры Фергюсона
17:33 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на дерби
Все новости
Рекомендуем