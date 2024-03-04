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Буйство «реальных», поздняя пташка «Ливерпуль» и ренессанс Хвичи

04 Марта 2024 • 10:00 Комментировать

Манчестер – «небесно-голубой», Вернер со «шпорным» голом

Манкунианское дерби не принесло сюрприза. Только не сразу «Манчестер Сити» сломил «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» быстро открыли счёт шикарным дальним ударом Рэшфорда. «Небесно-голубые» взялись за голевое дело уже во втором тайме. Фоден блеснул дублем с не менее эффектным первым голом, а точку поставил Холанн. 3:1. И третья подряд домашняя победа «Сити» над «Юнайтед».

Лидирующий «Ливерпуль» мучился с «Ноттингем Форест», пока Дарвин Нуньес не забил на девятой добавленной минуте. Всего это восемнадцатая победа «Ливера» в рамках АПЛ, добытая после 90-й минуты при Клоппе. «Арсенал» сыграет сегодня против «Шеффилд Юнайтед» из зоны вылета. Одержат ли «канониры» четвёртую подряд крупную победу по ходу чемпионата?

«Тоттенхэм» не обошёлся без нервов против «Кристал Пэлас». «Шпоры» сначала пропустили, а с 77-й минуты сами забили три гола. Впервые за них отличился Вернер. «Тоттенхэм» не отпускает в АПЛ соперников с неприкосновенными воротами 38 матчей подряд, то есть ровно некалендарный сезон. «Астон Вилла» в гостях вела у «Лутон Таун» в два мяча, спустилась на ничейный счёт и вырвала победу в концовке.

Понурая «Бавария», грубый «Лацио» и поплывший «Ювентус»

В Бундеслиге отрыв «Байера» наконец-то утвердился в двузначном виде. «Байер» положил «Кёльн», а «Бавария» споткнулась на «Фрайбурге», упустив победу на финише матча. Леверкузен пока ещё не чемпион впервые в истории, но живёт в приятном предвкушении золота. «Штутгарт» в результативном матче справился с «Вольфсбургом», а дортмундская «Боруссия» сломила берлинский «Унион».

«Ювентус» в прошлом туре выиграл у «Фрозиноне», но кризис не миновал его. «Наполи» с новым тренером Кальцоной, наоборот, воспрянул. Хвича персонально тоже заискрил. Кварацхелия снова забил, а непосредственно победный гол «Ювентусу» заслал Распадори на 88-й минуте. Он сыграл на добивании после пенальти, не реализованного Осимхеном.

Если «Интер» выиграет сегодня у «Дженоа», то оторвётся от «Юве» аж на пятнадцать баллов. Интересно, «Байер» доберётся ли до такого гандикапа? «Милан» съездил в столицу и дожал «Лацио». Тот матч больше запомнился тремя удалениями у «орлов». «Рома» не испытала проблем в гостях у «Монцы». «Аталанта» уступила дома «Болонье» – это потому что Алексей Миранчук вышел только на замену?

Уроки любезностей в Ла Лиге и скромность Головина с «ПСЖ»

Огонь был снова у мадридского «Реала» в Валенсии, а по окончании матча прямо разбушевался. Арбитр дал финальный свисток за секунды до «победного гола» Беллингема. Разъярённому Джуду вручили красную карточку. Побесились ещё Рюдигер, Себальос и Тчуамени. Вопрос, какие они отхватят дисквалификации.

«Жирона» даёт наглядное пособие, как губить свои шансы. Она умудрилась проиграть лишь раз попавшей в створ «Мальорке». «Жирона» потерпела третье поражение за четыре тура. Поэтому беспросветно отстаёт от «Реала» на семь очков. Саму «Жирону» не хочет догонять «Барселона». Она ничего не забила «Атлетику» из Бильбао и оставила «Жирону» второй. Из топ-3 в Ла Лиге не выиграл никто.

Захарян провёл за «Реал Сосьедад» очередной матч без результативных действий. Вышел в старте и заменился после перерыва. «Севилья» выиграла в том матче 3:2. Головин в Лиге 1 сыграл от начала до конца с «ПСЖ» – там 0:0. «Брест» одолел «Гавр» без до сих пор дисквалифицированного Кузяева и символически сократил отставание от первого места до девяти очков.

Кирилл Иванцов

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