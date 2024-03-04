«Манчестер Сити» впервые одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед»

В центральном матче двадцать седьмого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед», хотя пропустил первым - такое случилось впервые в истории их противостояния в АПЛ.

Всего за всю историю противостояния в рамках Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» забивал первым 29 раз, в том числе и в воскресенье, и, наконец-то, проиграл после этого.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» ждет не менее сложный матч на выезде против «Ливерпуля», в то время как «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с другим ливерпульским клубом - «Эвертоном».