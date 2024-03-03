Гвардиола — о дерби с «Манчестер Юнайтед»: «Результат отражает нашу игру»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в игре 27-го тура чемпионата Англии.

— Результат отражает нашу игру. Мы отлично стартовали, но на седьмой минуте не выдержали линию обороны после длинного заброса. «Манчестер Юнайтед» умеет играть в контратаку, поэтому нужно внимательно следить за ними», — цитирует Гвардиолу BBC.

Как отметил тренер, если бы «Манчестер Сити» неправильно располагался в атаке, то у соперника были бы возможности для быстрых атак, а при втором пропущенном голе стало бы тяжело.

По итогам 27 туров подопечные Гвардиолы идут на втором месте в чемпионате Англии, отставая от «Ливерпуля», который возглавляет АПЛ, на одно очко.