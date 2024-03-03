Гвардиола: Фоден — лучший игрок сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре вингера команды Фила Фодена в нынешнем сезоне.

«Фоден является лучшим футболистом этого сезона, при всем уважении к остальным потрясающим игрокам. В этом сезоне Фоден самый ключевой игрок «Манчестер Сити», — цитирует Гвардиолу BBC.

В сезоне-2023/24 Фоден появился на поле в 40 встречах с учетом всех турниров, в которых забил 18 голов и записал на свой счет десять результативных передач.

После 27 туров «Манчестер Сити» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 62 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет один зачетный балл.