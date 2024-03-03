Тен Хаг: «Мы провели неплохой матч против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после поражения от «Манчестер Сити» в игре 27-го тура чемпионата Англии.

— Мы провели неплохой матч. У нас получилось быстро выйти вперед, а после у нас были шансы удвоить преимущество. Мне понравилось, как мы сегодня играли в обороне. Мы могли набрать очки в этой игре, — цитирует тен Хага BBC.

После 27 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 44 очка.

9 марта подопечные тен Хага примут у себя дома «Эвертон». Встреча 28-го тура АПЛ должна будет стартовать в 15:30 по столичному времени.

«Манчестер Юнайтед» впервые за девять лет проиграл в АПЛ, ведя в счёте после первого тайма



