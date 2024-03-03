«Манчестер Юнайтед» впервые за девять лет проиграл в АПЛ, ведя в счёте после первого тайма

3 марта «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостевом поединке против «Манчестер Сити».

Игра 27-го тура чемпионата Англии завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:1. Отметим, что «красные дьяволы» вели в счете после первого тайма.

Как утверждает ESPN, для «Манчестер Юнайтед» данное поражение стало первым в АПЛ за последние девять лет. Речь идет о матчах, в которых команда уходила лидером на перерыв. Стоит сказать, что серия «красных дьяволов» продолжалась 143 поединка.

После 27 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в копилке 44 очка.