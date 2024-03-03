Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» впервые за девять лет проиграл в АПЛ, ведя в счёте после первого тайма

03 Марта 2024 • 21:13 Комментировать (1)
Манчестер Сити
3:1
Манчестер Юнайтед

3 марта «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостевом поединке против «Манчестер Сити».

Игра 27-го тура чемпионата Англии завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:1. Отметим, что «красные дьяволы» вели в счете после первого тайма.

Как утверждает ESPN, для «Манчестер Юнайтед» данное поражение стало первым в АПЛ за последние девять лет. Речь идет о матчах, в которых команда уходила лидером на перерыв. Стоит сказать, что серия «красных дьяволов» продолжалась 143 поединка.

После 27 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в копилке 44 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

Новости по матчу

Сегодня, 03 Марта
21:13
«Манчестер Юнайтед» впервые за девять лет проиграл в АПЛ, ведя в счёте после первого тайма 1
21:05
«Манчестер Сити» впервые за 69 лет выиграл три домашних матча подряд в АПЛ у «Манчестер Юнайтед»
20:30
«Манчестер Сити» продлил уникальную серию до 59 матчей
19:47
​Холанн допустил невероятный промах в дерби с «Манчестер Юнайтед»
18:33
​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея
18:00
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 1
17:47
​Эксперты сравнили «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» после эры Фергюсона
17:33
​«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на дерби
16:41
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед Английской Премьер-лиги — 3 марта 2024
15:00
Тухель рассмотрит вариант с «Барселоной» только при одном условии 4
11:37
Фоден: «Сейчас я бы не назвал себя игроком мирового уровня»
11:15
Тен Хаг: «Мы хотим быть первыми, это хорошие амбиции для клуба»
11:03
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед АПЛ – 3 марта 2024
02:27
Гвардиола оценил уровень Бруну Фернандеша
02:19
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:06
Гвардиола: «Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед», когда все ждали разгрома» 3
02 Марта
16:40
Фердинанд составил сборную XXI века из игроков «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» - в ней есть Роналду
16:03
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед АПЛ — 3 марта 2024
04:59
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед АПЛ — 3 марта 2024
00:23
Ортега: «Дружелюбная обстановка – один из секретов успеха «Манчестер Сити»
00:14
Гвардиола – о словах Рэтклиффа: «Кто я такой, чтобы спорить?»
01 Марта
23:54
Майну: «Немногие знают, но раньше я был нападающим»
23:34
Четыре топ-клуба АПЛ готовы побороться с «Атлетико» за Сантьяго Хименеса
23:07
Майну: «Я хотел бы сыграть с Роналду»
22:35
Поттер по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед»
21:47
Майну рассказал, что ему нравится в тен Хаге
21:26
Гвардиола: «Стабильность «Манчестер Юнайтед» очевидна» 1
21:09
Онана: «Мне было трудно, но сейчас я чувствую себя лучше»
20:54
Де Дзерби – приоритетный кандидат на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
19:53
​Гвардиола: «Я ожидаю лучшего от «Манчестер Юнайтед»
19:35
​Гвардиола высказался о доминировании «Манчестер Сити» в АПЛ
19:18
​Гвардиола высказался о календаре «Манчестер Сити»
19:11
​Гвардиола дал понять, что Грилиш не сыграет в марте
16:58
​Гвардиола ответил на вопрос о проблемах «Манчестер Юнайтед» после эпохи Фергюсона
16:35
​Гвардиола оценил «Манчестер Юнайтед» перед дерби
12:36
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
29 Февраля
15:48
​В Англии объяснили ранее время начала дерби «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
02:09
Аморим намерен поработать в АПЛ – три топ-клуба проявляют интерес
01:49
Названа сумма, которую «Барселона» готова заплатить за Канселу 1
01:11
Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы 1
00:26
Руни признался, что хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»
00:08
Представители Холанна встретились со спортивным директором «Барселоны»
28 Февраля
21:53
«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Антони
20:03
Названа причина отсутствия игровой практики у цели «Манчестер Юнайтед» Барджи в «Копенгагене»
18:11
Тен Хаг рассказал, как относится к приходу Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед»
15:32
Де Брёйне — о дерби: «Когда у «Манчестер Юнайтед» есть проблемы, то иногда они выступают очень хорошо»
14:26
Гринвуд не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» 2
12:34
У тен Хага испортились отношения с Рэшфордом 1
11:54
Ковачич прокомментировал пента-трик Холанна в матче против «Лутона» 4
02:05
Тен Хаг прокомментировал слухи о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»
27 Февраля
21:18
Романо: «Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед»
21:04
Саудовский клуб готов предложить де Брёйне огромную зарплату
19:20
Мэр Манчестера высказался о Гвардиоле
17:46
Игнатов — о «Манчестер Сити»: «Абсолютно другой уровень» 1
15:59
​Тен Хаг высказался о будущем Антони в «Манчестер Юнайтед»
12:45
Де Брёйне скорее перейдёт в МЛС, нежели в клуб из Саудовской Аравии
11:12
Клубы из Саудовской Аравии будут настойчиво добиваться трансфера Де Брёйне
10:01
Невилл: «Никто из тех, кто смотрит «Манчестер Юнайтед», не знает, что они пытаются делать» 1
26 Февраля
16:24
«Манчестер Юнайтед» летом планирует избавиться минимум от 10 игроков
15:49
Гвардиола: «Мы находимся в решающей части сезона и теперь должны быть стабильными»
14:30
Стало известно, сколько будет получать Бобб по новому контракту с «Манчестер Сити»
13:10
Де Брёйне может завершить карьеру в «Манчестер Сити» в 35 лет
12:28
Тен Хаг – о Хёйлунне: «Он игрок уровня «Манчестер Юнайтед»
09:56
«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на Дюмфриса
25 Февраля
20:14
Диаш: Чем больше игроков у «Манчестер Сити», тем сильнее мы становимся
18:20
Сэр Алекс Фергюсон заработал 1 млн фунтов на скачках в Саудовской Аравии
10:30
Совладелец «Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Лутона»
02:12
Названа стоимость возможного трансфера де Брёйне в Саудовскую Аравию
24 Февраля
23:31
Эдерсон установил рекорд «Манчестер Сити» в Премьер-лиге
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
03 Марта 2024 в 21:18
«Манчестер Юнайтед» впервые за девять лет проиграл в АПЛ, ведя в счёте после первого тайма
----------------------------------------------
ай нормуль же.. дайте дзен-хагу ышо поработаць.. кхе-кхе.. )))
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются» В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Какие английские клубы ждать в «новой» Лиге чемпионов
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Борнмут Борнмут
0
2
3.05 3.30 2.30
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
1
1.33 5.20 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Марта
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» впервые за девять лет проиграл в АПЛ, ведя в счёте после первого тайма 1
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» впервые за 69 лет выиграл три домашних матча подряд в АПЛ у «Манчестер Юнайтед»
20:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлил уникальную серию до 59 матчей
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Холанн допустил невероятный промах в дерби с «Манчестер Юнайтед»
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху
18:33 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея
18:07 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» прервал безвыигрышную серию, одолев «Бёрнли»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 1
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Эксперты сравнили «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» после эры Фергюсона
17:33 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на дерби
15:41 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» изучает кандидатуру португальского тренера
15:00 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассмотрит вариант с «Барселоной» только при одном условии 4
14:16 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
14:08 · Англия. Премьер-лига
Титов дал уверенный прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
14:02 · Англия. Премьер-лига
​Защитник «Челси» попросил найти ему команду в Испании
Все новости
Рекомендуем