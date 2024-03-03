«Манчестер Сити» впервые за 69 лет выиграл три домашних матча подряд в АПЛ у «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье, 3 марта, «Манчестер Сити» встречался у себя дома с «Манчестер Юнайтед» в рамках 27-го тура Английской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1. Авторами забитых мячей стали Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден (дубль) и Эрлинг Холанн (оба – «Манчестер Сити»).

Эта победа стала для «Манчестер Сити» уже третьей подряд на своем поле в матчах с «Манчестер Юнайтед». Стоит сказать, что последний раз такая успешная серия была у «горожан» с 1952 по 1955 год.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют на выезде с «Ливерпулем», а «красные дьяволы» будут принимать «Эвертон».