«Манчестер Сити» продлил уникальную серию до 59 матчей

Завершился матч 27-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.

Игра примечательна даже не результатом, а тем, что у «горожан» продолжилась беспроигрышная серия. Речь идёт о 59 играх подряд, когда команда не проигрывала, когда Родри играл.

В последний раз команда Хосепа Гвардиолы проигрывала с Роди в составе 5 февраля 2023 года «Тоттенхэму» (0:1). С тех пор «горожане» уступали только в тех матчах, в которых Роди не участвовал.

Стоит отметить, что в статистике не учитывается поражение от «Арсенала» в Суперкубке Англии, где «Манчестер Сити» уступил лондонскому клубу в серии пенальти.