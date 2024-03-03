Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 27-го тура АПЛ состоялся 3 марта на стадионе «Этихад».

Дерби Манчестера украсило воскресенье в Англии. Фаворитом конечно же подходил «Манчестер Сити», и не только потому что разгромно выиграл три последних дерби из пяти, а ещё и благодаря ужасающей кадровой ситуации в красной части Манчестера. Хёйлунн, Мартинес, Шоу, Маунт, Магуайр, Маласия, Уан-Биссака и Марсьяль не могли помочь «красным дьяволам». У «горожан» недоступен был только Джек Грилиш.

Эксперты и букмекеры вообще ничего не ждали от «Манчестер Юнайтед». Но тут вдруг первая толковая атак «дьяволов» завершается голом. Идёт восьмая минута матча, Онана выбивает мяч из своей штрафной площади на Фернандеша. Бруну у линии чужой штрафной площади останавливается и откатывает назад на Рэшфорда. Маркус внезапно пальнул с правой ноги метров с 26 в левую «девятку». Мяч от перекладины вонзается в сетку – 0:1.

Естественно, «горожане» включились довольно быстро. После вброса аута слева Фоден вступил в борьбу, сыграл высоко поднятой ногой, мяч в итоге опять отлетел к Филу от партнера, а он подстроился и пробил с правого угла вратарской – Онана парировал. Следующий шанс тоже получил Фил Фоден. Теперь уже Кевин Де Брёйне из глубины вырезал шикарную передачу, англичанин по правому полуфлангу влетел в штрафную площадь и пробил – Онана ногами парировал.

Но не только у «Сити» были шансы. В контратаку два в два улетел и «Юнайтед», Мактоминей покатил мяч на Рэшфорда, а Маркус получил шикарный пас на дубль, но вместо этого произошёл курьёзный кикс. Форвард «МЮ» просто не попал по мячу из отличной позиции. Конечно же, выручать «Сити» бросился Родри. Испанец собирал все отскоки, после выноса Варана он бил с линии штрафной площади, проверив реакцию Онаны. Андре и тут не сплоховал.

Невероятный шанс упустил и Холанн. Фоден закрутился на фланге, сманил на себя несколько человек и навесил. Эрлинг благодаря своему чутью нашёл место в двух метрах от ворот, пробил головой без помех. И всё бы отлично, но мяч прошёл выше ворот. За всем этим ворохом нереализованных моментов «Сити» смог отыграться только на исходе часа игры. Родри коротко покатил на Фодена из центра поля, Фил убрал под левую ногу, пробрался на дугу штрафной площади и мощно пробил в «девятку» - 1:1.

Тогда Фил не знал, что суждено ему стать главным героем матча. Однако прошло 20 минут и случился решающий гол. Фоден обыгрался с Альваресом, покатив ему мяч на левый угол штрафной площади. Сам рванул Фил к центру, получил ответную передачу от Хулиана и с левого угла вратарской площади прошил Онану – 2:1. У «Юнайтед» удар Рэшфорда так и остался единственным в створ ворот, так что вряд ли вы назовёте победу «Сити» несправедливой.

Ещё более очевидной её сделал Холанн. На 91-й минуте Эрлинг получил передачу от Родри и обкрутил Онану ударом о штангу, окончательный счёт – 3:1. «Горожане» взяли дерби и продолжили погоню за «Ливерпулем».