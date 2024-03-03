​Холанн допустил невероятный промах в дерби с «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье футбольная Англия (и не только) следит за дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага достаточно быстро смогла забить – отличный удар из-за штрафной удался Маркусу Рэшфорду. «Красные дьяволы» поставили соседей в ситуацию, когда нужно отыгрываться.

В концовке первого тайма Эрлинг Холанн имел просто шикарный шанс для гола. Родри забросил мяч в район правого угла вратарской, Фил Фоден головой сбросил мяч вдоль ворот, и Эрлингу Холанну оставалось лишь переправить мяч в сетку где-то с метра. Обычно такие моменты норвежец щёлкает как орешки, но здесь он невероятным образом промахнулся – мяч пролетел над воротами.

Следить за матчем «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.