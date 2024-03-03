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​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху

03 Марта 2024 • 18:53 Комментировать

Нападающий Мохамед Салах пропустил последние матчи «Ливерпуля» из-за травмы. На пятничной пресс-конференции Юрген Клопп говорил о том, что египтянин может вернуться в строй на следующей неделе.

Салах попал в список игроков, которых сборная Египта хочет видеть на мартовском сборе. «Ливерпуль» попросил египтян не вызывать форварда, однако в ответ прозвучал отказ. В заявлении местной футбольной федерации говорится, что состояние Салаха будет оцениваться медиками национальной команды. 

Стоит сказать, что с 22 по 26 марта сборная Египта выступит на турнире вместе с Хорватией, Тунисом и Новой Зеландией. 

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