​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху

Нападающий Мохамед Салах пропустил последние матчи «Ливерпуля» из-за травмы. На пятничной пресс-конференции Юрген Клопп говорил о том, что египтянин может вернуться в строй на следующей неделе.

Салах попал в список игроков, которых сборная Египта хочет видеть на мартовском сборе. «Ливерпуль» попросил египтян не вызывать форварда, однако в ответ прозвучал отказ. В заявлении местной футбольной федерации говорится, что состояние Салаха будет оцениваться медиками национальной команды.

Стоит сказать, что с 22 по 26 марта сборная Египта выступит на турнире вместе с Хорватией, Тунисом и Новой Зеландией.