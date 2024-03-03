​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс не хочет допустить ситуации, при которой «Ливерпуль» завершит нынешний сезон с четырьмя трофеями. Мерсисайдцы уже выиграли Кубок лиги.

«О нет. Нельзя допустить, чтобы это произошло», - сказал Стоунс, отвечая на предположение о том, что Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» после выигрыша четырёх трофеев.

«Арсенал» и «Ливерпуль» подталкивают нас к трофеям, а мы подталкиваем их. Мы должны быть сильнее. Так работает здоровая конкуренция», - цитирует Стоунса The Times.

Напомним, что Юрген Клопп объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по завершению сезона в январе. Немецкий специалист работает с мерсисайдской командой с октября 2015 года.