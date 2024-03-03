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«Борнмут» прервал безвыигрышную серию, одолев «Бёрнли»

03 Марта 2024 • 18:07 Комментировать
Бёрнли
0:2
Борнмут
окончен

Давно не побеждавшие «Бёрнли» и «Борнмут» сошлись в матче 27-го тура Премьер-лиги. Хозяева почти всё время контролировали мяч, но всё без толку. На 13-й минуте после неважной игры Дары О'Ши Джастин Клюйверт забил важный гол. Датро Фофана едва не реализовал свой момент, но вратарь здорово среагировал. На 88-й минуте были сняты все вопросы - Антуан Семеньо пробил с рикошетом, и мяч оказался в сетке - 2:0.

«Борнмут» вышел на чистое 13-е место, противник продолжает делить последнюю строчку.

Протокол игры  
Бёрнли0:2Борнмут
  13'Клюйверт Джастин (0:1)
  88'Семеньо Антуан (0:2)
Траффорд ДжеймсАссиньон ЛоренсО'Ши Дара  1' 90' (Гудмундссон Йоханн ( 90') Эстев МаксимТэйлор ЧарлиВитиньо Виктор II  68' 76' (Бенсон Манюэль ( 76') Берге СандерКаллен Джош 90' (Родригес Джей ( 90') Ларсен Якоб-Бруун 69' (Амдуни Зеки ( 69') Фофана ДатроОдоберт Уилсон
Запасные: Корк ДжекЭкдаль ХьяльмарМурич АриянетНдайишимий МайкДелькруа Ханнес
Нето МурараСмит Адам  84'Забарный ИльяСенеси Маркос 12' (Мефам Крис ( 12') Керкез Милош 89' (Унал Энес ( 89') Кук ЛьюисКристи Райан 46' (Скотт Алекс ( 46') Семеньо Антуан  42'Клюйверт Джастин  44' 73' (Биллинг Филип ( 73') Тавернер Маркус  68'Соланке Доминик 89' (Уттара Данго ( 89')
Запасные: Февр РоменТраверс МаркКинси-Уэллингс МаксвеллСинистерра Луис
03 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Борнмут

Новости по матчу

02 Марта
11:31
Бесплатный прогноз и ставка на матч Бёрнли — Борнмут АПЛ — 3 марта 2024
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«Борнмут» прервал безвыигрышную серию, одолев «Бёрнли»
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