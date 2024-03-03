«Борнмут» прервал безвыигрышную серию, одолев «Бёрнли»

Давно не побеждавшие «Бёрнли» и «Борнмут» сошлись в матче 27-го тура Премьер-лиги. Хозяева почти всё время контролировали мяч, но всё без толку. На 13-й минуте после неважной игры Дары О'Ши Джастин Клюйверт забил важный гол. Датро Фофана едва не реализовал свой момент, но вратарь здорово среагировал. На 88-й минуте были сняты все вопросы - Антуан Семеньо пробил с рикошетом, и мяч оказался в сетке - 2:0.

«Борнмут» вышел на чистое 13-е место, противник продолжает делить последнюю строчку.