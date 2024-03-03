«Борнмут» прервал безвыигрышную серию, одолев «Бёрнли»

Давно не побеждавшие «Бёрнли» и «Борнмут» сошлись в матче 27-го тура Премьер-лиги. Хозяева почти всё время контролировали мяч, но всё без толку. На 13-й минуте после неважной игры Дары О'Ши Джастин Клюйверт забил важный гол. Датро Фофана едва не реализовал свой момент, но вратарь здорово среагировал. На 88-й минуте были сняты все вопросы - Антуан Семеньо пробил с рикошетом, и мяч оказался в сетке - 2:0.
«Борнмут» вышел на чистое 13-е место, противник продолжает делить последнюю строчку.
Протокол игры
|13'Клюйверт Джастин (0:1)
|88'Семеньо Антуан (0:2)
Траффорд Джеймс•Ассиньон Лоренс•О'Ши Дара 1'90' (Гудмундссон Йоханн (90') •Эстев Максим•Тэйлор Чарли•Витиньо Виктор II 68'76' (Бенсон Манюэль (76') •Берге Сандер•Каллен Джош90' (Родригес Джей (90') •Ларсен Якоб-Бруун69' (Амдуни Зеки (69') •Фофана Датро•Одоберт Уилсон
Нето Мурара•Смит Адам• 84'Забарный Илья•Сенеси Маркос12' (Мефам Крис (12') •Керкез Милош89' (Унал Энес (89') •Кук Льюис•Кристи Райан46' (Скотт Алекс (46') •Семеньо Антуан• 42'Клюйверт Джастин 44'73' (Биллинг Филип (73') •Тавернер Маркус• 68'Соланке Доминик89' (Уттара Данго (89')
03 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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