​«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на дерби

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких игроков: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аке, Родри, де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Холанн.

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Онана, Далот, Варан, Эванс, Линделоф, Каземиро, Майну, Мактоминай, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд.

Матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой на «Этихад Стэдиум» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.