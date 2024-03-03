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​«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на дерби

03 Марта 2024 • 17:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 1.27 X 6.40 2 10.50
Через 0 ч. 11 мин.

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких игроков: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аке, Родри, де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Холанн.

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Онана, Далот, Варан, Эванс, Линделоф, Каземиро, Майну, Мактоминай, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд.

Матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой на «Этихад Стэдиум» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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