​«Ливерпуль» изучает кандидатуру португальского тренера

Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по завершению сезона. Кто заменит немца у руля команды, пока непонятно. Кандидатом номер один «красные» считают Хаби Алонсо, но заполучить его ближайшим летом будет непросто.

Между тем, «Ливерпуль» активно изучает кандидатуру Рубена Аморима. Как сообщает Mirror, в четверг представители гранда Премьер-лиги посетили матч Кубка португальской лиги, в котором «Спортинг» Аморима обыграл «Бенфику» со счётом 2:1.

Ожидается, что «Ливерпуль» проведёт собеседование с 39-летним Аморимом. Действующий контракт португальца в Лиссабоне рассчитан до конца сезона 2025/2026.