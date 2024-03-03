Экс-игрок «Спартака» дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о матче 27-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Сити» - явный фаворит. Думаю, они проявят себя: если будут вести 1:0, не остановятся и продолжат забивать. «Юнайтед» даже при большом желании ничего противопоставить не сможет», - цитирует Эдуарда «РБ Спорт».

Дерби «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет 3 марта и начнется в 18:30 по московскому времени. В преддверии этого матча «горожане» располагаются на втором месте в таблице АПЛ, а гости находятся на шестой строчке.