Титов дал уверенный прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем поединке между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» здесь минимум в два мяча победит. «Ливерпуль» выиграл, его нельзя отпускать в таблице. Ставлю на команду Гвардиолы с форой (-1,5)», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Дерби Манчестера пройдет сегодня, 3 марта, на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Перед этим матчем «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» находится на шестой позиции.