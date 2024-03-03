​Защитник «Челси» попросил найти ему команду в Испании

Защитник Марк Кукурелья может покинуть «Челси» в летнее трансферное окно. Футболист устал из-за того, что ему не удаётся стабильно играть в Премьер-лиге. Как сообщает TodoFichajes, Кукурелья попросил своих агентов найти ему команду в Испании.

Интерес к Кукурелье проявляют такие команды, как «Хетафе», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Жирона» и «Валенсия». «Челси» будет готов отпустить защитника сначала в аренду, а затем и на постоянной основе. При этом лондонский клуб может в период аренды взять часть зарплаты Марка на себя.

Марку Кукурелье 25 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 25 миллионов евро.