Ромеро объяснил, как решил проблемы с жёлтыми карточками

Центральный защитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро рассказал, как ему удалось решить дисциплинарные проблемы. В этом календарном году аргентинец пока не получил ни одной жёлтой карточки.

«Это то, над чем я работал. Я осознал, что получаю слишком много жёлтых карточек. Когда ты играешь на позиции защитника, тебе приходится рисковать в попытках отобрать мяч. Я также стал меньше спорить с судьями и участвовать в потасовках», – цитирует аргентинца The Spurs Express.

Отметим, что за всю свою карьеру в составе «Тоттенхэма» Ромеро провёл 86 матчей, где получил 26 жёлтых и 4 красные карточки.