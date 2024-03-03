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Ромеро объяснил, как решил проблемы с жёлтыми карточками

03 Марта 2024 • 13:07 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
10.03 16:00

Центральный защитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро рассказал, как ему удалось решить дисциплинарные проблемы. В этом календарном году аргентинец пока не получил ни одной жёлтой карточки.

«Это то, над чем я работал. Я осознал, что получаю слишком много жёлтых карточек. Когда ты играешь на позиции защитника, тебе приходится рисковать в попытках отобрать мяч. Я также стал меньше спорить с судьями и участвовать в потасовках», – цитирует аргентинца The Spurs Express.

Отметим, что за всю свою карьеру в составе «Тоттенхэма» Ромеро провёл 86 матчей, где получил 26 жёлтых и 4 красные карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Кристиан Ромеро

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