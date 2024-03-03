4 клуба АПЛ следят за ситуацией Заха в «Галатасарае»

Нападающий турецкого «Галатасарая» Уилфрид Заха в ближайшее межсезонье может вернуться в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Экрема Конура, в услугах ивуарийского форварда заинтересованы сразу 4 клуба из туманного Альбиона. Речь идёт о лондонском «Фулхэме», «Вест Хэме», «Эвертоне» и «Вулверхэмптоне».

Напомним, большую часть своей карьеры Заха провёл в Англии, где выступал в составе «Кристал Пэлас». Также ивуариец успел немного поиграть за «Манчестер Юнайтед», где так и не смог раскрыть свой потенциал.

Сообщается, что Заха недоволен своим положением в Турции. В нынешнем сезоне нападающий отметился 9 голами и 3 ассистами в чемпионате.