Лэмпард сделал заявление о карьере тренера

Экс-главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил о намерении вернуться к работе.

«Я люблю находиться со своей семьей. Но уже подумываю о том, чтобы вернуться в какой-то момент. Жду, когда появится какой-то вариант, который мне покажется самым подходящим. Очень хочу приступить к новой работе. Пока же наслаждаюсь временем с родными», - передает слова специалиста Talksport.

Последним местом работы 45-летнего специалиста был «Челси». Помимо «пенсионеров» Лэмпард занимал пост главного тренера «Дерби Каунти» и «Эвертона». С лета 2023 года он находится в статусе безработного.